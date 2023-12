Il TraniFilmFestival prosegue la sua intensa programmazione. Massima l’attenzione alla contemporaneità sociale. Venerdì 15 dicembre in calendario una serie di appuntamenti di rilievo. La mini rassegna decembrina diviene la giusta occasione per illustrare il nuovo contest biennale per cortometraggi del TrFF denominato “Declinazione Plurale” che ha per tema ‘La Convenzione di Istanbul’.

Nello specifico, venerdì 15 dicembre alle ore 10.00 a Trani presso l’Auditorium del Polo Museale Diocesano/Museo della Macchina per Scrivere/Fondazione S.E.C.A. incontro scuole-cittadinanza su Declinazione Plurale DeP Cap. 1 2023-2024 “La Convenzione di Istanbul” Contest a tema per Short Film. Nella circostanza visione fuori concorso de La Convenzione di Istanbul – Regina: Scacco al Re Estratti dall’omonima Opera Teatrale prodotta da Associazione Vita On Line. Contributo Video di Dacia Maraini; a seguire proiezione Eva di Paolo Budassi Produzione Pitefogrefilm Italia 2019. Interverranno Katia Di Cagno Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bari; Luca De Giorgi Presidente Associazione Vita On Line; Rita Monopoli Consigliera Nazionale Associazione Italiana Formatori.

Ad Andria, invece, venerdì 15 dicembre, alla Sala Roma nel pomeriggio pomeridiano TrFF Short Session 2023 Finalisti con la proiezione di “Un bacio di troppo” di Dave Given.

A Barletta alle ore 20.30 al Politeama Paolillo per TrFF Debut anteprima di “Amen” e incontro con il regista Andrea Baroni. Si tratta dell’opera prima del cineasta romano al quale è stato assegnato il Premio Interfedi al Torino Film Festival. Un casolare nel mezzo del nulla e tre giovanissime sorelle, cresciute isolate dal mondo, educate esclusivamente dalla nonna devota e ossessionata dalle Sacre Scritture sotto il controllo di un padre violento: questi gli elementi da cui parte il film. Quando, però, un giorno giunge al casolare un altro nipote della nonna, tra i vari componenti della famiglia inizia un conflitto che cambierà per sempre l’esistenza delle giovani.

Il TrFF curato dal direttore artistico Beppe Sbrocchi è realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission e il patrocinio di Amnesty International e Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bari.

Programma ultimi appuntamenti TrFF

Sabato 16 dicembre Trani ore 11.00 Auditorium Polo Museale Diocesano/Museo della Macchina per Scrivere/Fondazione S.E.C.A. TrFF Short Session Classic Selezione

Sabato 16 dicembre Andria Sala Roma TrFF Short Session 2023 Finalisti “18 Marzo” di Beppe Manzi Produzione Erika Ponti e Beppe Manzi Italia 2022; Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione.