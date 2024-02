«In qualità di Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani ed a nome di tutti i Sindaci del nostro territorio mi pregio di porgere un caloroso benvenuto al nuovo Questore, Dott. Alfredo Fabbrocini». Lo scrive in una nota il presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto, a margine dell’insediamento nel nuovo Questore ad Andria.

«Napoletano di Posillipo, 51 anni, proveniente dalla Squadra Mobile di Napoli che ha diretto per quattro anni, il Dott. Fabbrocini vanta una lunga e pluriennale esperienza nella lotta alla criminalità avendo maturato nel suo curriculum esperienze importanti come investigatore coordinando le attività della Squadra Mobile anche a Bari, Foggia, Palermo, Cagliari, Reggio Calabria e Parma e durante gli incarichi svolti presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Ho apprezzato molto che nel suo primo intervento il nuovo Questore abbia auspicato un forte senso di collaborazione da parte dei cittadini e delle istituzioni, in particolare delle agenzie educative della nostra Provincia, per giungere a un cambio di rotta sul piano culturale e sistemico: da parte nostra siamo pronti a continuare a garantire il massimo sostegno nell’ottica di una sinergia istituzionale che è il primo passo per la crescita del nostro territorio. Al Dott. Alfredo Fabbrocini un sincero augurio di buon lavoro nella consapevolezza che saprà proseguire nel solco dell’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore Dott. Roberto Pellicone, primo Questore nella storia della Provincia di Barletta-Andria-Trani».