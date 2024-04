«Ci tenevo a essere il primo a darvi questa notizia: ho appena rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di Con Emiliano. In questo momento politico è fondamentale fermarsi per fare delle riflessioni nell’interesse di tutti. Ritengo questo passo indietro necessario per affrontare nel modo migliore le sfide che attendono il futuro della nostra Regione». Parola di Giuseppe Tupputi consigliere regionale di Barletta eletto con la lista Con Emiliano ed ormai ex capogruppo.

«Mi auguro che la mia decisione possa servire da esempio e si proceda con l’azzeramento di tutti i ruoli di vertice all’interno della Regione Puglia».