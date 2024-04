La vera notizia nella quartultima giornata del girone H di Serie D è che c’è un solo derby pugliese, merce rara a queste latitudini. Vale però oro in chiave salvezza Gallipoli-Gravina, una delle sette partite in agenda alle 15 di domenica. La squadra di Cavallaro, quintultima a quota 31 punti, vuole dare continuità al pareggio di Casarano; quella di Catalano, in ascesa con sette punti nelle ultime tre partite, ha riportato al centro del suo progetto la salvezza diretta, adesso distante solo due lunghezze.

Riflessi di un turno di campionato ricco di traguardi da raggiungere e povero di squadre già in comfort zone. Un elenco di cui non fanno certo parte Barletta e Casarano, avversarie alle 16.30 al Puttilli nella partita che chiuderà il programma di giornata. Padroni di casa terzultimi alla pari con l’Angri e a secco di vittorie da sette giornate. L’unica affermazione del 2024 è arrivata in casa (2-0 al Matera il 18 febbraio) così Camilleri e compagni confidano nel fattore campo per dare alla classifica una scossa in chiave playout. Di fronte avranno però una squadra, quella di Giuseppe Laterza, ancora in corsa per quarto e terzo posto, distanti rispettivamente due e quattro punti dai 51 di Citro e soci e attesa in Puglia forte del terzo ruolino di marcia esterno di stagione.

Nutrito il gruppo di partite in agenda alle 15: Team Altamura attesa dalla prima domenica con la possibilità di festeggiare la Serie C. I murgiani di Domenico Giacomarro dovranno però vincere sul campo di una Paganese ormai priva di obiettivi ma ancora viva e sperare contestualmente che il Martina di Massimo Pizzulli perda sul campo del fanalino di coda Santa Maria Cilento, formazione distante ben sei punti dalla zona playout in un match con fischio d’inizio alle 15.30. Chi proverà a non fermarsi dopo il ritorno alla vittoria di domenica scorsa è il Nardò, ospite di una Gelbison equidistante – nove punti in entrambi i casi – dalla zona playoff e dagli spareggi salvezza.

Domenica con una volontà in comune per Manfredonia e Palmese: quella di riscattare la decisione con cui il giudice sportivo ha inflitto a entrambe lo 0-3 a tavolino e il -1 in classifica dopo la partita di domenica scorsa a Palma Campania. I sipontini ospiteranno al Miramare il Rotonda per tenere a distanza la zona playout, ora a -3, i rossoneri campani faranno visita a un Bitonto quasi all’ultima spiaggia. Chiede punti a una classifica pericolante il Fasano, dodicesimo a quota 35: al Curlo arriva l’Angri terzultimo nel primo di due impegni casalinghi di fila.