Eletti all’unanimità dei presenti all’assemblea generale del sindacato del pubblico impiego della CGIL Bat. Su proposta della segretaria generale FP CGIL BAT e Bari Ileana Remini via libera al completamento della segretaria con la presenza di Luigi Marzano, Emanuele Papeo e Roberto Cannone, esperti sindacalisti della categoria lavoratori e servizi pubblici della BAT e della Puglia.

L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale Fp CGIL Puglia, Luigi Lonigro e della CGIL Bat, Michele Valente.

I neo componenti di segreteria hanno rilanciato collettivamente il loro impegno nei vari settori e comparti di riferimento dove gli stessi sono componenti RSU a partire dalla sanità e nel comparto socio sanitario assistenziale, dalle funzioni e autonomie locale e dall’igiene ambientale. Particolare impegno è stato garantito a favore della tutela dei diritti delle lavoratrici e lavoratori rappresentati in termini di sicurezza e contratti, così come per il tesseramento e la garanzia delle tutele costituzionali, a partire dal lavoro e contratti, dal diritto alla salute, dalla democrazia nei luoghi di lavoro che rappresentano il loro campo di battaglia sia per le tutele individuali che collettive.