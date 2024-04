Vittoria importante in ottica classifica e, naturalmente, sotto l’aspetto emotivo per il Frantoio Muraglia Barletta Basket, che si congeda nel modo migliore con il proprio pubblico nell’ultimo appuntamento interno della stagione regolare. I biancorossi si impongono per 81-73 su un’ostica New Virtus Mesagne.

Barletta priva dello squalificato Serino, ma che ritrova un Gambarota in grado di giocare ben ventisei minuti, dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto in infermeria per due mesi. Grande equilibrio nel corso del primo quarto, con Falcone e Caceres che realizzano per i padroni di casa e Smith per Mesagne(16-17). Nei secondi dieci minuti, è Barletta a trovare con maggiore regolarità la via del canestro, trascinata da un super Caceres. Si sbloccano anche Liso e Gambarota, mentre si inceppano gli attacchi ospiti(40-33).

Al rientro dagli spogliatoi, Mesagne si rifà nuovamente sotto. La formazione ospite trova in uno scatenato Smith il principale riferimento offensivo che, da parte sua, è bravo a farsi trovare pronto sia in penetrazione che dalla lunga. Sale in cattedra Zustovich per Barletta, così come Liso che ricaccia a tre punti di distanza i messapici(60-57). Ultimo quarto che si apre con Angelini che firma la nuova parità, ma i biancorossi riescono ad incidere con buone trame offensive. Gambarota ispira per Mastrodonato, poi realizza in penetrazione con fallo dopo uno splendido assist di Caceres. Il tiro da tre di Zustovich e il bonus speso da Mesagne spianano la strada alla formazione di coach Scoccimarro che si impone sulla sirena con il definitivo 81-73.

Capitolo classifica: biancorossi che, domenica prossima, chiuderanno il proprio campionato in quel di Canosa al sesto o al settimo posto. Posizioni che consentirebbero, in caso di disputa degli spareggi salvezza, il fattore campo nel primo turno. Condizionale è d’obbligo visto che, con una possibile salvezza di Mola in B interregionale(torneo che finirà anch’esso domenica prossima ndr), non sono previsti da regolamento i playout.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-NEW VIRTUS MESAGNE 81-73(16-17; 24-16; 20-24; 21-16)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, Zustovich 12, Mastrodonato 4, Doronzo, M.Delvecchio, Caceres 21, Binetti n.e, Falcone 8, Rizzi, Liso 16, Mastrofilippo 2, Gambarota 18. All.Scoccimarro