Si terrà venerdì 19 aprile, ad Andria, in Via Poli n.62, la presentazione del “Corso per Operatore di attività Oleoturistiche” organizzato dalla Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte e da ArtTurism, e patrocinato da Aproli-Bari, AIFO-Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, Confagricoltura Bari-Bat, Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, GAL “Le Città di Castel del Monte”, GAL “Ponte Lama”.

La partecipazione alla presentazione è aperta a tutti.

Il corso è rivolto ad appassionati del mondo elaiogastronomico, ma anche a chi opera nel settore turistico, altresì a titolari e dipendenti di strutture che effettuano attività oleoturistiche o che hanno intenzione di organizzarle o semplicemente a chi vuole approcciarsi a questa professione. Il corso, ideato e proposto dalla dr.ssa Angela Ciciriello, collaboratrice della Strada, è stato da subito condiviso e approvato dal direttivo della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte che si è prodigato nell’implementazione delle partnership e del corpo docenti da coinvolgere. Docenti selezionati in maniera accurata e provenienti non solo dalla Puglia, ma anche da altre regioni italiane.

Il presidente della Strada, Nunzio Liso, in merito al corso, ha espresso il suo entusiasmo confermando l’utilità di questo tipo di formazione per tutte quelle figure che vogliono sviluppare progetti oleoturistici, ma anche, più in generale, attività di animazione in aziende di tipo agroalimentare e agrituristiche. La data di presentazione è fissata per il 19 aprile. Il corso ha una durata di 42 ore.

MODALITÀ DI FREQUENZA: in presenza e online (ad esclusione di alcune attività, come visite aziendali e laboratori di assaggio che si terranno esclusivamente in presenza).

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso si sviluppa su diverse aree di intervento. Comprende una parte dedicata al mondo olivicolo ed oleario, che spazia dalla conoscenza delle cultivar alle tipologie di oli extravergini di oliva; una parte riguarderà l’organizzazione di eventi dedicati all’oleoturismo con nozioni di marketing e comunicazione; una parte delle ore sarà dedicata all’assaggio di oli vergini con visite aziendali ed una cena finalizzata alla conoscenza degli abbinamenti dei vari oli con piatti della ristorazione e prodotti gastronomici.

CORPO DOCENTI

Il corpo docenti è composto da esperti, a livello nazionale e regionale, del settore. Tra questi ci sarà anche Fabiola Pulieri, co-autrice del libro “Oleoturismo-Opportunità per imprese e Territori”, il Presidente Nazionale Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, Paolo Morbidoni, il Presidente dell’Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Elia Pellegrino, Alfredo Marasciulo, Nicola Perrucci, Luigi Catalano, oltre a docenti dell’Università di Bari, esperti in valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico pugliese.

CALENDARIO E ORARIO LEZIONI