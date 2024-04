Approvato il bilancio consuntivo della Sanitaservice dell’ASL BT relativo all’anno 2023: esercizio chiuso con un utile di oltre 250mila euro e diverse note positive. Ad approvare il documento l’assemblea convocata alla presenza del socio unico, la ASL BT, rappresentata dalla Direttrice Generale Dr.ssa Tiziana Dimatteo. Dalle relazioni allegate al documento di bilancio emerge una situazione amministrativa virtuosa ed efficace.

«L’approvazione di un bilancio è sempre un momento molto importante per tutti gli enti pubblici e privati. Lo è naturalmente anche per la Sanitaservice ASL BT in un’annata particolarmente impegnativa – ha spiegato l’Amministratrice Unica della società la dr.ssa Annachiara Rossiello – siamo davvero molto soddisfatti di quanto fatto con i positivi risultati del bilancio 2023».

Come emerso nel corso dell’Assemblea, gli indicatori che rappresentano una sintesi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, hanno evidenziato l’assenza di rischi di compromissione dell’equilibrio della società. «E’ stata un’annata in cui sono partite nuove attività per la Sanitaservice ma stiamo lavorando con grande attenzione sul consolidamento di tutte le attività che sono poi la base su cui opera la società – ha spiegato la dr.ssa Rossiello – puntiamo al miglioramento continuo dei processi e dell’organizzazione del lavoro, sempre nel rispetto del principio di contenimento dei costi. Parole non vuote ma piene di contenuti che si riverberano anche su documenti importanti come il bilancio di esercizio. Un grazie sincero al socio unico ed a tutto il personale dipendente, fattore essenziale di successo».