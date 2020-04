Momenti di paura nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile, intorno alle 4, per un principio di incendio nel pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. A prendere fuoco, per cause da verificare, è stato il materasso di un lettino presente nel corridoio. I danni sono stati circoscritti alla zona e non hanno riguardato persone, grazie all’intervento dei vigilanti che hanno utilizzato gli estintori. Sul posto anche i vigili del fuoco.