Una sconfitta dal sapore ”dolce” per il Frantoio Muraglia Barletta Basket, che cede per 90-80 in trasferta alla prima della classe Canusium ma termina la regular season al settimo posto in classifica, centrando l’obiettivo del mantenimento della categoria.

Partita gradevole, quella disputata ieri al ”PalaPertini” di Trinitapoli. Ottimo approccio di Barletta con capitan Falcone subito a referto, poi sono Romano e Murolo a firmare il break canosino(23-20). Nei secondi dieci minuti è la formazione di coach Ciociola a essere più concreta e a stringere le maglie in difesa. Il parziale di 24-14, con il capocannoniere del torneo Ordine sugli scudi, manda le due squadre negli spogliatoi sul 47-34.

Al rientro sul parquet, Barletta gioca la sua pallacanestro producendo buone trame offensive. Ne beneficiano un ottimo Serino(autore di 21 punti ndr), coadiuvato dal quartetto composto da Zustovich, Gambarota, Caceres e Falcone che entreranno anch’essi in doppia cifra. Chiuso un terzo quarto sostanzialmente positivo(68-57), i biancorossi restano sul pezzo anche negli ultimi dieci minuti, cedendo alla sirena ai più quotati avversari per 90-80.

Poco male perché, grazie ai contestuali risultati arrivati dalla Serie B Interregionale (in modo particolare il successo di Mola su Messina ndr), gli spareggi salvezza dal quinto al dodicesimo posto in Serie C Unica restano definitivamente cristalizzati. Barletta chiude, da matricola, la sua primissima stagione nel nuovo torneo al settimo posto in classifica. Una stagione splendida e in cui ogni componente è stata fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

IL TABELLINO DI CANUSIUM BASKET-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 90-80(23-20; 24-14; 21-23, 22-23)

CANUSIUM BASKET: Floreani 17, Murolo 12, Ordine 16, Di Giulio n.e, Pallara 7, Acosta 15, Romano 8, Mansi, D’Amico n.e, Bucciol 6, Diatlov 9, Migliori n.e. All.Ciociola

FRANOTIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, Zustovich 10, Mastrodonato, Serino 21, Doronzo, M.Delvecchio n.e, Caceres 13, Falcone 16, Rizzi, Liso 5, Mastrofilippo, Gambarota 15. All.Scoccimarro