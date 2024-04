Vittoria, finalmente vittoria. La Nelly Volley supera meritatamente per 3-1 la PM Volley Potenza e resta in corsa per la salvezza in Serie C a quattro giornate dalla fine.

Determinante l’apporto del ”PalaDisfida” per il primo acuto di capitan Pinto e compagne in questo girone playout. La formazione di coach Pino Filannino approccia bene alla gara e si aggiudica il primo set sul 25-21, mettendo subito le cose in chiaro nell’economia della gara. Potenza, tuttavia, riesce a non disunirsi e a pareggiare nel computo totale, approfittando di qualche errore di troppo nel sestetto barlettano. Differentemente da quanto accaduto nei precedenti impegni, la Nelly rialza la testa e, prima, si riporta in vantaggio grazie a un appassionante 25-23 del terzo set e poi conquista l’intera posta in palio con il 25-19 del quarto parziale che sa di urlo liberatorio. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: per le biancazzurre, in ritardo di sei punti dalla salvezza, diventa fondamentale conquistare altri due successi contro Don Milani Bari e Ostuni. Con questo atteggiamento nulla è precluso…