Un solo risultato per disputare i playout, un solo risultato per riaprire le tenui speranze per la corsa salvezza. Comincia in casa Barletta calcio la settimana più importante della stagione, quella che condurrà al fondamentale e delicato incontro casalingo contro il Fasano.

35 i punti della formazione biancazzurra, in netta caduta libera dopo un inizio di stagione roboante(fasanesi che hanno anche occupato il primo posto ndr) e reduce da un ko netto tra le mura amiche contro il fanalino del campionato Santa Maria Cilento per 0-3. Una squadra che, al pari del Barletta, è la peggiore per numeri in questo girone di ritorno e che si presenterà al ”Puttilli” con un cambio in panchina(esonerato Tiozzo, si va su uno tra Monticciolo ed Epifani ndr) e con un morale decisamente sottotono.

La differenza, che non è assolutamente di poco conto, sta tutta in quei cinque punti di vantaggio che ha il Fasano nei confronti del Barletta: un distacco che consentirebbe, salvo particolari ribaltoni, al ”Faso” di disputare i playout. Discorso completamente diverso per il Barletta, reduce da un’ennesima prova incolore in quel di Martina, a cui si aggiunge l’incombente necessità di fare punti per tener vivo l’approdo agli spareggi salvezza. Con un successo, i biancorossi andrebbero a -2 dal Fasano e potrebbero insidiare Gallipoli e Angri, impegnati anch’essi in uno scontro diretto vietato ai deboli di cuore. Con un pareggio o una sconfitta, invece, si ridurrebbero quasi definitivamente le speranze salvezze, considerando che, oltre a difendere un terzultimo posto tutt’altro che scontato(Bitonto a soli tre punti di ritardo dai biancorossi ndr), il Barletta dovrebbe restare sotto la soglia di sette punti dalla sestultima, con ancora la trasferta di Angri da giocare.

Insomma, una situazione alquanto complessa, ma a cui i biancorossi devono arrivare con maturità e voglia di fare. Diventa necessario recuperare elementi dall’infermeria come Camilleri, unico in grado di dare maggiore sicurezza a una difesa che, nel corso della sfida con il Martina, ha palesato tutti i suoi difetti, e limare ogni minimo dettaglio per la sfida con il Fasano. Non vincere con i biancazzurri sarebbe l’ennesimo passo falso di una stagione andata progressivamente verso la deriva; farlo poi davanti ai propri tifosi sarebbe il triste epilogo sportivo di un progetto fallimentare che ha esclusivamente nel vertice il suo responsabile. Non lo merita sicuramente una piazza che risponderà con numeri importanti anche in quello che, battendo ferro, potrebbe essere l’ultimo impegno della stagione tra le mura amiche.

A cura di Giacomo Colaprice