Nato come un semplice reportage, è diventato per felice intuizione dell’autore un raffinato cortometraggio. Impossibile descrivere la passione per l’arte di Maria Picardi Coliac senza ricorrere alle immagini dei capolavori realizzati in oltre 80 anni di carriera. La grande pittrice barlettana è la protagonista di “Rugiada di vita”, il cortometraggio firmato dal regista Giuseppe Arcieri proiettato per la prima volta nel cinema Paolillo di Barletta. Un omaggio ai quasi 98 anni di vita di Maria Picardi Coliac: un’esistenza divisa tra l’amore per la famiglia e la passione per la pittura.

Sala gremita di amici, parenti ed estimatori della sua arte. Maria Picardi Coliac ricorda con orgoglio il titolo conferitole di ambasciatrice delle bellezze di Puglia nel mondo e il profondo legame che la unisce alla città di Barletta.

Il servizio.