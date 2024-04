La prima storica volta per l’Audace Barletta. La formazione biancorossa, allenata dal duo Iannone-Tanzi, vince la Coppa Puglia 2023/2024, prevalendo nel doppio confronto con lo Squinzano Calcio con un complessivo di 2-1(0-2 firmato Laboragine-Lomuscio il risultato dell’andata ndr).

Capitan Rizzi e compagni, forti del doppio vantaggio acquisito in terra salentina, riescono a a gestire nel match di ritorno disputato al ”Manzi”, nonostante l’ottima organizzazione degli ospiti e l’inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata a Cormio. Nel corso del primo tempo, terminato sullo 0-0, occasioni per Di Silvestro in casa Squinzano e per Guacci per i locali. Nella ripresa, sale il ritmo per gli ospiti che vanno vicini al vantaggio con una doppia clamorosa chance non sfruttata da Cocciolo(palo ndr) e Verri, il quale spedisce a lato a Cristallo battuto. Il gol dei salentini arriva al 78′ con il subentrato Resinato, abile a insaccare in diagonale dopo un contropiede ben gestito. L’Audace riesce comunque a tenere il minimo vantaggio nel computo totale e a farsi notare in ripartenza con Lomuscio. Al triplice fischio è esplosione di gioia per i biancorossi: capitan Ruggiero Rizzi può sollevare al cielo la prima Coppa Puglia vinta dallo storico club barlettano. Adesso rush finale di stagione con l’ultimo appuntamento di campionato, prima dell’inizio dei playoff promozione. Un Audace che, in virtù del successo nella manifestazione regionale, si presenta comunque in pole per il ripescaggio in Promozione.

A cura di Giacomo Colaprice