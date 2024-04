Il Consiglio comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Lunedì 29 Aprile 2024 con inizio alle ore 9,30 in seduta di prima convocazione e, in seconda convocazione, Martedì 30 Aprile con inizio alle ore 9,30.

Ordine del giorno