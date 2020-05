ll 9 maggio ricorre la Festa dell’Europa, evento istituzionale che si celebra in tutti gli stati e regioni dell’Unione Europea. La giornata ricorda il famoso ‘Discorso dell’orologio’ pronunciato dall’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950 che espone la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che renderà irrealizzabile ogni forma di guerra tra le nazioni europee e a cui viene ricondotta la nascita dell’integrazione europea.

Quest’anno la data è particolarmente significativa in primo luogo perché ricorre il 70° anniversario della Dichiarazione, data che già di per sé richiama la necessità di una riflessione su cosa è successo da allora e a che punto siamo; in secondo luogo per la situazione particolare e critica in cui versa la costruzione europea in questo 2020, segnato dalla Brexit e, ora, dalla pandemia Covid-19.

“In questa difficile situazione l’Unione europea sta dando risposte? Ha manifestato le sue fragilità? È stata strumentalizzata dai governi di alcuni paesi membri? È fondamentale fare il punto della situazione e dare strumenti ai giovani per orientarsi e comprendere l’attualità”.

Il dirigente scolastico dell’IISS Nicola Garrone di Barletta, Antonio Francesco DIviccaro, nell’ambito delle attività di Cittadinanza Attiva, intende commemorare tale appuntamento coinvolgendo la comunità scolastica, attraverso due eventi in streaming, per essere virtualmente e simbolicamente uniti, festeggiando l’Unione Europea che deve rappresentare un modo di essere, di vivere e di sentirsi cittadini di uno stato unico, come pensiero positivo per tutti i suoi abitanti, e in particolare per i giovani.

Mercoledì 6 Maggio gli studenti incontreranno in videoconferenza Giuseppe Dimiccoli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, formatore ed esperto di tematiche dell’Unione Europea, sul tema “Festeggiare l’Europa solidale al tempo del coronavirus”.

Giovedì 7 Maggio parteciperanno alla live chat dal titolo “Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali da quel 9 maggio 1950, ma soprattutto per dialogare con i deputati europei e conoscere più da vicino il lavoro nelle istituzioni UE.

Un momento di festa ed un’occasione per scoprire i passi fondamentali che hanno portato alla costruzione dell’Unione Europea, per imparare ad essere cittadini, oltre che Italiani, anche di una grande Unione di Stati.