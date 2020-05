Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 11 maggio sul litorale Pietro Mennea, a Barletta. Un minorenne a bordo del suo scooter ha travolto un bambino di 11 anni, dandosi alla fuga senza prestare soccorso e presentandosi di sua volontà due ore al comando di polizia locale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, L’11enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagnia di sua madre, all’altezza dell’incrocio con via San Samuele, quando è stato travolto dalla moto che viaggiava in direzione di via Foggia. L’impatto ha provocato una frattura alla gamba sinistra e un trauma cranico. L’undicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Dimiccoli per poi essere ricoverato in prognosi riservata, mentre il motociclista si è dato alla fuga senza dare il proprio aiuto alla vittima. Al momento dello scontro sul litorale erano presenti decine di runner, che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. A testimoniare lo scontro, anche l’evidente presenza di tracce di sangue sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118 anche gli agenti della polizia locale, che hanno transennato la zona e tracciato un identikit del centauro grazie alle testimonianze dei presenti. Due ore dopo l’incidente, avvenuto poco prima delle 17, il conducente del motorino si è presentato al comando di polizia locale per autodenunciarsi. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso.