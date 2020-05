Università e territorio: in pochi sapranno che nella sesta provincia pugliese c’è un Corso di Laurea sperimentale a carattere professionalizzante in Costruzione e Gestione Ambientale e Territoriale. In pratica un corso di studi per la figura del cosiddetto Geometra Laureato, un piano di studi altamente professionalizzante. Il Politecnico di Bari, in stretta collaborazione con il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della BAT ha deciso di organizzare l’intera offerta formativa a Barletta all’interno del plesso “Nervi” che fa parte del più ampio istituto tecnico economico e tecnologico.

E allora ci siamo voluti far raccontare proprio da Fabio Zefferino, studente al secondo anno del corso, cosa significa partecipare a questo corso di laurea e soprattutto quali sono le caratteristiche principali per una figura altamente professionale che può inserirsi immediatamente e a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Il servizio su News24.City.