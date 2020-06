“Grande è l’attenzione e l’interessamento dell’Amministrazione comunale alla difficile situazione dei lavoratori dello spettacolo della città di Barletta e, alla luce degli incontri avuti con i rappresentanti di questo peculiare e importante settore professionale, siamo al lavoro per usare gli strumenti più adeguati ad andare incontro alle esigenze degli artisti, grazie ai quali la città godrà di un’estate impreziosita dal loro contributo di spettacoli, esibizioni, iniziative”.

Così l’assessore alla Cultura Graziana Carbone e la presidente della Commissione consiliare Cultura Stella Mele, intervengono nel dibattito sul sostegno agli operatori dello spettacolo.

La proposta emersa, e maturata dopo tre incontri con una delegazione di artisti e operatori del settore, è quella di usare una somma di denaro pari a 170.000 euro, che originariamente sarebbe servita per finanziare eventi legati alle celebrazioni della Disfida di Barletta, per finanziare la proposta culturale e di spettacoli che dovrà arrivare dalle associazioni, dagli artisti e da tutte le realtà cittadine interessate.

In che modo? Attraverso un bando al quale sta lavorando il Settore Cultura del comune di Barletta.

“La collaborazione di tutte le parti e in tutte le direzioni è l’unica via che ci porterà al compimento di questo percorso, tanto complesso quanto importante, perché alla fine – concludono l’assessore Carbone e il consigliere Mele – sarà stato un’occasione di crescita per tutti, da un lato una prova importante di dialogo fra istituzione e cittadini e dall’altro la dimostrazione della capacità degli operatori dello spettacolo di unirsi e, in questo momento difficile per tutti, regalare alla città la loro arte, la bellezza di un mestiere affascinante, faticoso, ma anche il racconto vero e la condivisione delle difficoltà ad esso legate e che noi bene comprendiamo”.

“Per tutto questo siamo al lavoro – hanno concluso – e perciò vi chiediamo di darci una mano a portare a compimento questo delicato processo che segnerà un precedente prezioso che ci dovrà vedere insieme protagonisti”.