Continuano le attività dell’Amministrazione comunale di Barletta a sostegno della riqualificazione degli edifici scolastici cittadini e degli impianti sportivi annessi.

E’ stato infatti approvato dalla Giunta comunale (Delibera n° 104 del 23 Aprile) il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di risanamento della palestra dell’istituto scolastico della scuola Fieramosca di Via Botticelli che riguarderanno la pavimentazione sportiva, gli spogliatoi, i bagni e il lastrico solare.

L’importo complessivo dei lavori è di €168.000.

“ Il benessere dei nostri ragazzi- – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore ai LL.PP. Lucia Ricatti e l’Assessore allo Sport Marcello Degennaro- è al centro del nostro impegno quotidiano. Questo intervento segue quelli già realizzati nelle aree dedicate allo sport delle scuole “Modugno” “Girondi”,“Musti” e “Fieramosca”. Ora è il momento della palestra della scuola Fieramosca di via Botticelli mentre, tra breve, sarà avviata la realizzazione dell’area sportiva aperta multifunzionale dell’Istituto Comprensivo “P.Mennea” di Via Donizetti (per un importo complessivo di € 600.000). Il nostro obiettivo è riuscire a mettere a disposizione dell’utenza scolastica ma anche di quella associativa e sportiva quanti più spazi possibili dedicati alle attività ludico-sportive dei nostri ragazzi “.