Saranno consegnati lunedì mattina, 22 giugno, alle ore 9.30, i lavori per la realizzazione dell’attraversamento pedonale temporaneo per collegare via Andria a via Filannino e riconnettere, in tal modo, la zona e i residenti di via Callano al centro città, raggiungibile in questo modo anche a piedi. Quella zona, infatti, è separata dal resto della città per via dei lavori per l’eliminazione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto.

Il passaggio pedonale, che attraverserà il binario della Ferrotramviaria Bari nord, sarà ampio due metri e recintato per impedire di accedere alla sede ferroviaria.

Sul posto saranno presenti, fra gli altri, il sindaco Cosimo Cannito e gli assessori alle manutenzioni Lucia Ricatti, e ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese, la ditta esecutrice dei lavori, che avranno una durata di 25 giorni, i tecnici comunali e i responsabili di Ferrotramviaria.