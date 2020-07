“Attraverso la sezione regionale della Protezione civile ho fatto richiesta di incrementare i presìdi costieri della campagna antincendio 2020, aggiungendo quelli della Bat e di Brindisi. Questo ha la finalità di incrementare la tutela del territorio nella parte vicina alle spiagge e alle zone abitate, che in estate possono essere interessate da incendi al pari delle aree boschive”. Lo dichiara il presidente del comitato permanente della Protezione civile della Regione Puglia, Ruggiero Mennea, che ha già inviato apposita richiesta alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per l’attivazione dei presìdi acquatici a Barletta e Brindisi. In particolare, a Barletta il presidio rimarrà attivo per tutto il mese di agosto.

“Purtroppo, quanto accaduto tre giorni fa a Pulsano, quando le fiamme, partendo dalle campagne, si sono poi dirette, a causa del forte vento, verso la spiaggia piena di bagnanti, è la dimostrazione del fatto che i presìdi antincendio sono più che mai indispensabili anche sulla costa, per poter garantire la sicurezza di tutti”, prosegue l’esponente Pd. “Da un punto di vista preventivo, i presìdi devono garantire anche la fase di avvistamento, in modo da consentire – spiega ancora Mennea – il pronto intervento in caso di incendi. Dopo la richiesta, la direzione regionale – conclude – sta lavorando e il tutto verrà garantito grazie alla collaborazione tra Protezione civile, vigili del fuoco e i carabinieri forestali, in modo da assicurare ai pugliesi e ai turisti un’estate serena lungo tutta la costa”.