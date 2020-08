“Il Ministero dei Trasporti ha approvato, con proprio decreto, un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per il prolungamento di entrambi i moli foranei del porto di Barletta e per l’approfondimento dei fondali, secondo quanto previsto dal piano regolatore portuale. Si tratta di un provvedimento fondamentale per lo sviluppo futuro del porto, che conferma l’attenzione massima da parte del Governo verso le infrastrutture del nostro territorio e l’impegno dell’Autorità portuale che potrà ora trasformare il porto di Barletta in una struttura internazionale”. Lo dichiara il consigliere regionale e comunale del Pd, Ruggiero Mennea, commentando l’avvenuta approvazione del decreto ministeriale che stanzia la somma di 19,916 milioni di euro per gli interventi a favore del porto di Barletta.

“Grazie a questo provvedimento – prosegue Mennea – possiamo guardare fiduciosi allo sviluppo futuro dell’intera Provincia di Barletta-Andria-Trani, perché in un futuro molto prossimo il porto della Città della Disfida sarà in grado di accogliere un numero maggiore di navi a pescaggio alto. Si tratta – conclude – davvero di un bel obiettivo raggiunto, importante nell’ottica della crescita delle aziende di tutto il territorio della Bat”.