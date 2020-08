Il programma “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle” della Multisala Paolillo propone questa settimana al Lido I Ribelli di Barletta una serie di incontri culturali ricchi di interesse, organizzati in collaborazione con l’Associazione “I Presidi del Libro” e con il regista Daniele Cascella e seguiti dalla proiezione di film di qualità.

Gli scrittori Luca Bianchini (10 agosto), Oscar Iarussi (11 agosto) e Gabriella Genisi (13 agosto) e il regista Pasquale Pozzessere (12 agosto) saranno i graditi ospiti della rassegna che vanta un cartellone variegato finalizzato a valorizzare e promuovere l’identità di un territorio particolarmente suggestivo e vivace da un punto di vista scenografico.

Il programma “Il Cinema tra sabbia e stelle” della Multisala Paolillo (Direttore Tecnico Titti Dambra, Direttore Artistico Daniele Cascella) è in attuazione del Progetto “D’Autore D’Estate 2020” bandito dall’Apulia Film Commission nell’ambito delle iniziative della Regione Puglia a sostegno del settore cultura e spettacolo delle sale cinematografiche della nostra regione.

*CALENDARIO INCONTRI LETTERARI a cura dell’Associazione “I Presidi del Libro” in collaborazione con la Libreria Mondadori di Barletta

Si parte lunedì 10 agosto con Luca Bianchini che presenta il suo ultimo libro “Baci da Polignano” (Edizioni Mondadori). A conversare con l’autore ci sarà la giornalista Floriana Tolve.

Dopo “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”, da cui sono stati tratti due film di grande successo diretti da Marco Ponti, Luca Bianchini torna a raccontare la “storia infinita” di Ninella e Don Mimì. Intorno a loro, irresistibili personaggi in cerca di guai, tanto amati dai lettori. Sullo sfondo la nostra Puglia e il cielo di una Polignano che ha sempre una luce unica e inimitabile. A seguire proiezione del film “Io che amo solo te” di Marco Ponti.

Martedì 11 agosto incontro letterario con Oscar Iarussi che presenta “Amarcord Fellini – L’alfabeto di Federico” (Edizioni Il Mulino). Dialogherà con lo scrittore il giornalista Rai Costantino Foschini.

Nel centenario della nascita di Federico Fellini (dalla A di Amarcord, alla Z di Zampanò), questo alfabeto dei sogni racconta l’estetica incantata e il linguaggio del regista riminese, inseguendone forme ed espressioni nei film e ritrovandole poi, vive più che mai, nella cultura e nella società d’oggi. Oscar Iarussi, saggista, critico cinematografico e letterario, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, ex Presidente dell’Apulia Film Commission in questo libro ha voluto omaggiare il regista italiano più amato nel mondo, vincitore di cinque premi Oscar, raffinato antropologo del Novecento, nel suo farsi e disfarsi.

A seguire la proiezione gratuita del film “Che strano chiamarsi Federico” di Ettore Scola.

Giovedì 13 agosto incontro con Gabriella Genisi autrice del libro “I quattro cantoni” (Edizioni Sonzogno). La presentazione sarà curata dallo scrittore Fulvio Frezza.

Bari, inizio di dicembre, mancano pochi giorni a san Nicola. Mentre la commissaria Lolita Lobosco e il suo nuovo amore Giancarlo Caruso si godono la notte in una casetta di pescatori a Polignano, nella vicina Torre a Mare un uomo viene ammazzato nella sua villetta; sul corpo saranno trovate tracce di orrende sevizie. In una Puglia fascinosa e crepuscolare va in scena una avventura della spavalda poliziotta barese inventata da Gabriella Genisi e già protagonista di sette romanzi che a breve diventeranno una serie televisiva.

A seguire la proiezione del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

*INCONTRO CINEMATOGRAFICO a cura di Daniele Cascella

Mercoledì 12 agosto in programma l’incontro con Pasquale Pozzessere regista del film “Verso Sud” del 1992, inserito nell’area tematica del progetto “D’Autore D’Estate 2020” come Valorizzazione, Ricordo dei luoghi, della storia e dei personaggi del territorio. La proiezione gratuita del film sarà preceduta dalla conversazione con Pasquale Pozzessere curata da Daniele Cascella (Direttore Artistico della rassegna).

Pluripremiata opera d’esordio di Pozzessere, già collaboratore di Avati e Maselli, dopo un documentario che aveva destato molto interesse. Siamo a Roma e Paola è appena uscita di prigione per una piccola cosa. Non ha nessuno e il suo solo pensiero è per Chicco, il suo bimbo di 14 mesi, che è in un istituto minorile. Conosce Eugenio, un piccolo ladro, e insieme cercano di fuggire con il bambino dopo aver tentato di vivere tranquilli in una casa disabitata e aver cercato lavoro. Alcune sequenze del film sono state girate in Puglia, nello specifico anche a Canne della Battaglia.

Precisazioni organizzative

Gli eventi letterari sono gratuiti. Per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Sarà, inoltre, possibile vincere ogni settimana 2 biglietti d’ingresso. Infatti, scattando un selfie nei pressi dello schermo, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook e taggando il Cinema Multisala Paolillo si partecipa alla speciale estrazione di “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. Il post con più like vincerà due biglietti per assistere ad una proiezione in spiaggia per la stagione estiva in corso.