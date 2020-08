«Il Ferragosto 2020 rischia di trasformarsi in un gigantesco focolaio di coronavirus, e di certo non è possibile garantire nei locali al chiuso e in quelli in spiaggia il distanziamento e l’uso delle mascherine da parte del pubblico. Per tale motivo e considerato che le località balneari della Puglia attirano in questi giorni un numero elevatissimo di giovani, chiediamo ai Prefetti della regione di avvalersi dei poteri loro riconosciuti dalla legge e disporre la chiusura coatta delle discoteche al chiuso, all’aperto, e in spiaggia, nelle giornate del 14 e 15 agosto, per motivi di ordine pubblico e per tutelare la salute collettiva». La richiesta è del Codacons Puglia, che chiede a tutti i Prefetti della Regione di utilizzare i propri poteri e disporre la chiusura coatta delle discoteche presenti in regione nelle giornate del 14 e 15 agosto.

Il Codacons informa anche che, se si registrerà anche un solo caso di contagio presso le discoteche a Ferragosto, l’associazione denuncerà la Regione e i gestori dei locali interessati alle Procure della Repubblica per il reato di epidemia colposa.