«Cari concittadini e, soprattutto, cari ragazzi, è a voi in particolar modo che voglio rivolgermi in questa vigilia di Ferragosto e in questo momento particolare». In una nota il sindaco Cosimo Cannito rivolge un appello ai barlettani e in particolare modo ai più giovani, perché siano prudenti, evitino gli eccessi e rispettino le misure anti Covid previste dalle ordinanze regionali.

«Questa estate – scrive – ha rappresentato più che mai la meritata libertà dopo un inverno di chiusure, restrizioni e solitudine a causa della pandemia che per un po’ ci siamo tutti lasciati alle spalle. Perché è umano e comprensibile, soprattutto a vent’anni, avere voglia di divertirsi, di stare con gli altri, andare a ballare e fare tardi nelle calde serate d’estate. Il Coronavirus, però, non è stato debellato, il virus circola minaccioso e pericoloso e non possiamo permettere che torni come qualche mese fa. E sappiamo che perché questo non accada abbiamo pochissimi strumenti, la prudenza, il distanziamento sociale e le mascherine».

«Non vi si chiede di stare chiusi in casa, ma di essere responsabili, di fare la vostra parte – precisa Cannito – rispettate il distanziamento sociale e indossate la mascherina, sentirsi invincibili non vi rende meno vulnerabili e questo non vale solo per il Coronavirus. Solo un mese fa questa nostra città ha pianto la perdita di tre giovanissimi. Non dimenticate mai quanto sia pericolosa la strada e preziosa la vostra vita, che è una sola ed è tutta davanti a voi. Ancora una volta e, se servisse, all’infinito, vi dico siate prudenti, divertitevi ma evitate gli eccessi in questa nottata. Auguro a tutti un buon Ferragosto e una buona conclusione dell’estate, con l’auspicio di ritrovarci e risentirci presto, in occasione del ritorno fra i banchi di scuola».