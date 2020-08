Liste e candidati presidente per le prossime elezioni regionali in Puglia sono ufficialmente stati presentati. Oltre al presidente uscente Michele Emiliano sostenuto da quasi tutto il centrosinistra e da quindici liste, ci sono l’europarlamentare Raffaele Fitto, in passato già governatore regionale, sostenuto da tutto il centrodestra, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Puglia Domani, Udc e Nuovo Psi, Antonella Laricchia del M5S assieme ad una lista civica che, nonostante le pressioni degli ultimi giorni, ha respinto qualsiasi ipotesi di una coalizione col centrosinistra, Michele Conca ex M5s, Nicola Cisaria sostenuto dal Partito Comunista e da Rifondazione, Pierfranco Bruni di Fiamma Tricolore, Ivan Scalfarotto sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa, e Andrea D’Agosto del fronte sovranista. Sono in tutto 15, come detto, le liste a sostegno di Emiliano che comprendono oltre 700 candidati: Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, Sindaco di Puglia, Con Senso Civico, Pd, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali e Partito Pensiero e Azione. Alla coalizione si aggiungono i Repubblicani che appoggeranno il presidente uscente pur non avendo presentato una lista propria.

Del 2015 ci sono in campo ancora lo stesso Emiliano che vinse con il 47,12% dei consensi e quasi 800mila preferenze, ed Antonella Laricchia che raggiunse il 18,42% con 310mila voti arrivando seconda. Erano solo 19 in realtà le liste al via della scorsa competizione elettorale divenute 29 in questa prossima tornata. Alle urne si presentarono il 51,15% dei pugliesi aventi diritto.