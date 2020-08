C’è stato anche il barlettano Kris Rizek tra gli artisti di fama internazionale presenti a Stornara, comune dei Monti Dauni, per la terza edizione di Stramurales, festival che rappresenta ormai una tappa imperdibile per i maggiori artisti della street art a livello internazionale. Rizek, alla terza partecipazione, ha dato il suo contributo ad allargare il numero delle opere realizzate nella piccola cittadina in provincia di Foggia con il suo murale “TO BE OR NOT TO BE“. I protagonisti sono tre uomini in giacca e cravatta con testa di pecora, che vanno dritti in una direzione, e un’altra vestita casual, con la faccia di cane e il passo rivolto nella direzione opposta.

Un lavoro controcorrente, come da sottotitolo di Stramurales 2020. «Si tratta di una delle opere che più mi rappresenta – spiega Rizek – non mi sono mai piaciute le scorciatoie, ho sempre seguito il cuore e le mie passioni, ho scelto la libertà. Fare qualcosa solo per il denaro, il conformismo globale, le mode, io sono sempre andato controcorrente rispetto a certi valori imposti. Già da ragazzino venivo etichettato come una pecora nera solo per aver difeso la mia identità. Ho sempre lavorato il doppio per ottenere risultati soddisfacenti e non ho mai fatto quello che facevano gli altri per compiacere o seguire la massa e far parte del sistema. Mi sono preso sempre la responsabilità delle mie decisioni, anche quando erano scomode». Con un obiettivo: «Pensare ed esprimersi liberamente, vivere il momento, l’avventura, l’imprevisto, la scelta di essere se stessi e i suoi rischi, le libertà e le vittorie. La gente ha paura di pensare con la propria testa perché non vuole prendersene la responsabilità».