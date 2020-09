Parte oggi, mercoledì 16 settembre, l’innovativo Progetto di Residenza Musicale “GOS Creative Lab”, promosso dall’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, nell’ambito della programmazione “Custodiamo la Cultura in Puglia “ in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale – Gestione e valorizzazione dei beni culturali, il Teatro Pubblico Pugliese, il Mibact, il Laboratorio Urbano GOS e l’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore.

“GOS Creative Lab” e l’unica Residenza Musicale creativa nella BAT, un originale cluster formativo e creativo che intende promuovere i nuovi talenti della musica, con attività formative, seminari, workshops e concerti. La Residenza musicale è stata diretta a 4 chitarristi , 4 pianisti e 10 strumentisti under 35 e si articolerà in un percorso formativo e creativo della durata di 15 giorni durante i quali saranno realizzate attività di creatività e di perfezionamento musicale con i Docenti Francesco Monopoli, per il pianoforte, artista poliedrico di grande prestigio internazionale rinomato in tutto il mondo per le sue capacità artistiche e manageriali in campo musicale che si è esibito in tutto il mondo sia come solista che con orchestre di chiara fama dirette da rinomati direttori , che può vantare, sia da solista che in formazione cameristica, oltre 600 recital tenuti in tutto il mondo, in Italia, Cina, Giappone, Germania, Austria, Russia, Venezuela, Francia, Spagna, Inghilterra, Taiwan e registrazioni discografiche, video per la Radiotelevisione italiana, cinese, turca, venezuelana, con notorietà realmente internazionale; Umberto Cafagna , per la chitarra chitarrista noto in tutto il mondo per le sue tournèe internazionali, che ha al suo attivo registrazioni radio televisive e varie incisioni discografiche; e la professoressa Maria Concetta Annese, artista multiforme, diplomata in violino, canto e pianoforte , perfezionatasi con docenti di fama internazionale, che ha collaborato con diverse orchestre tra cui l’Orchestra Nazionale dei Conservatori , l’Orchestra Giovanile italiana, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Orchestra Internazionale “Fedele Fenaroli”, Roma 3 Orchestra e vincitrice del posto di violino di fila presso l’Orchestra Filarmonica di Brescia che si occuperà del Laboratorio di Musica di insieme per minori. Tutti i musicisti selezionati potranno frequentare gratuitamente le lezioni di perfezionamento e tenere concerti solistici , secondo il calendario definito dalla Direzione Artistica, partecipare alle prove ed esibirsi nel Concerto Finale con l’Orchestra Soundiff.

A tutti gli artisti selezionati, per la residenza musicale di chitarra e pianoforte, verrà altresì riconosciuta una Borsa di Studio.