Musei, monumenti, arte e storie di tutta Europa tornano, nell’ultimo fine settimana di settembre, a unire sotto il segno della bellezza e della cultura il Vecchio Continente, nelle European Heritage Days, le Giornate europee del Patrimonio.

Sabato 26 e domenica 27 settembre anche Barletta sarà fra le città che aderiscono all’edizione 2020 della manifestazione più estesa e partecipata d’Europa, promossa sin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e su invito del Ministero dei Beni culturali, per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario, che quest’anno ha come tema “Imparare per la vita”, nella declinazione del tema europeo “Heritage and Education. Learning for Life”.

A dare il via, in città, al programma di manifestazioni previste, sarà la presentazione del nuovo allestimento della Pinacoteca “De Nittis” a Palazzo Della Marra. Alle 18.30 infatti ci sarà il vernissage per presentare la nuova veste espositiva della collezione del maestro barlettano apprezzato in tutto il mondo, donata alla città di Barletta dopo la sua morte dalla vedova Léontine Gruvelle, a cura del prestigioso e autorevole storico dell’arte Renato Miracco. Il professor Miracco ha voluto rileggere De Nittis e la sua opera attraverso un racconto visivo e verbale, con l’intento di creare un ponte tra l’Artista, l’Opera e il suo Fruitore.

Nei giorni 26 e 27 settembre, la pinacoteca “De Nittis” e il Castello saranno aperti al pubblico negli orari ordinari al costo consueto, nella sola serata di sabato 26, invece, l’orario di chiusura sarà posticipato di tre ore, fino alle 23, al costo simbolico di € 1,00. Stessa possibilità anche per la Cantina della Sfida, secondo le modalità di accesso consuete;

Le Giornate Europee del Patrimonio saranno anche l’occasione per altre due iniziative: le attività finali relative al progetto triennale La Disfida di Barletta, finanziato dalla Regione Puglia, in collaborazione con Dida.art e Patto Territoriale Nord Barese Ofantino. Nell’ambito delle iniziative collegate al Progetto Triennale La Disfida di Barletta, in continuità con le precedenti edizioni, sarà organizzato, a cura della Biblioteca Comunale “S. Loffredo”, il concorso artistico letterario “Le nostre sfide” rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Barletta; la Festa dei Lettori, con il coinvolgimento di scuole, biblioteche e associazioni, a cura del Presidio del libro di Barletta. L’edizione 2020 della rassegna, alla sua 16esima edizione, è dedicata al tema “l’invenzione del presente”.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi

25 settembre 2020

Ore 18.30 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis

Vernissage di presentazione del nuovo allestimento a cura del prof. Renato Miracco

26 settembre 2020

Ore 10.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis – Cantina della Sfida e Castello

Apertura ordinaria con ingresso al costo consueto

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico

DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite, a cura di DIDA.Art

Ore 20.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis – Cantina e Castello (fino alle 23.00)

Apertura straordinaria con ingresso al costo simbolico di 1 euro

Ore 20.00 Anfiteatro Giardini del Castello

DISFIDA ALIVE, Spettacolo musicale con Peppe Leone / percussioni, Giovannangelo de Gennaro / viella e strumenti medievali, Nicola Nesta / liuto e strumenti a corda, a cura di DIDA.Art

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00)

Cronache del Gran Capitano”

La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba. Spettacolo di proiezione “videomapping” allo scopo di valorizzare il Patrimonio storico-culturale del territorio, approntando la narrazione degli eventi che definirono la storica “Disfida di Barletta. A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

27 settembre 2020

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico

DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite, a cura di DIDA.Art

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00)

Cronache del Gran Capitano”. La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba. A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

Festa dei Lettori – Presentazione di libri a cura del presidio del Libro in collaborazione con le scuole – Sala Rossa del Castello