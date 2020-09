E’ stato il consigliere uscente Filippo Caracciolo con quasi 12mila preferenze il più suffragato tra i canditati al consiglio regionale della Puglia nella BAT. Per lui una ampia riconferma nel Partito Democratico dove ci sarà anche Debora Ciliento di Trani eletta come seconda in lista con 6977 preferenze. Escluso eccellente è Ruggiero Mennea che nonostante le quasi 6mila preferenze non riesce ad entrare in consiglio. Per il terzo seggio della maggioranza di Michele Emiliano ci sarà la lista Con Emiliano che ha eletto il barlettano Giuseppe Tupputi con 3104. Rammarico per il notaio andriese Sabino Zinni che, nonostante i 7440 voti raccolti nella lista Senso Civico non riesce a raggiungere il consiglio per la ripartizione dei seggi su base regionale.

Per le opposizioni, invece, il più suffragato è Francesco Ventola di Fratelli d’Italia che si attesta a 9248 preferenze e continuerà la sua esperienza in consiglio regionale. Accanto a lui, dalla BAT, ci sarà l’andriese Grazia Di Bari del Movimento 5 Stelle con le sue 3961 preferenze. Manca l’accesso in consiglio, invece, Nicola Giorgino che raggiunge 2714 preferenze con la Lega che, tuttavia, non esprime seggi nella BAT.