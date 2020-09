Dopo pochi giorni dalla riapertura di alcune scuole di Barletta, è stata disposta la chiusura del Liceo Cafiero e della Scuola Girondi a partire da domani. La decisione è stata presa a seguito dell’esito positivo di un tampone per uno studente del Cafiero e per un’insegnante della Girondi e servirà per sanificare gli ambienti.

Il ragazzo avrebbe frequentato la scuola fino al manifestarsi di qualche sintomo, in seguito a cui ha effettuato il tampone.

La positività ha comportato la disposizione di quarantena per l’intera classe e l’obbligo di tampone per i contatti più stretti dello studente.