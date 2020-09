Oltre 20.000 visualizzazioni da tutto il mondo per il 30mo Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Città di Barletta : un grande successo con un livello straordinario!! Il Concorso che quest’anno si è svolto on-line, ha riscosso un inaspettato successo con oltre 340 iscritti provenienti da tutto il mondo : Cina, Corea del Sud, Tailandia, Polonia, Singapore, Portogallo,Lussemburgo, Scozia, Hong Kong, Giappone, Taiwan, Vietnam, U.S.A., California, Turchia, Bulgaria, Lituania, Estonia, Svizzera, Germania, Russia, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Lettonia, Australia, Indonesia, Canada, Georgia, Ungheria, Albania, Romania, Malta, Messico, Francia, Montenegro, Ucraina, Croazia, Bielorussia, Grecia, Danimarca, Mongolia, Regno Unito e Francia e Italia .

Una settimana di intense audizioni, tutte trasmesse sul canale youtube della Associazione Cultura e Musica “G. Curci” e una Giuria internazionale che ha assegnato una miriade di Primi Premi Assoluti e Primi Premi a tantissimi giovani musicisti che si sono cimentati in questa “Disfida Musicale”.

Non si è ancora concluso questo intensissimo capitolo ed ecco l’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, sotto la prestigiosa Direzione Artistica del maestro Francesco Monopoli, instancabile promotore della Cultura e della Musica a Barletta, è già pronta al nastro di partenza della 23.ma Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”, dedicato a Mauro Paolo che continua, con il suo ricordo a rendere Barletta crocevia di cultura e luogo di incontro di artisti che negli anni vedremo calcare i palcoscenici più importanti e noti in tutto il mondo come è già avvenuto negli anni scorsi.

Anche questo Concorso si svolgerà interamente, on line e sarà una nuova Giuria internazionale a selezionare i 33 partecipanti a questa Kermesse Musicale composta da pianisti e musicisti di chiara fama e prestigio internazionale : Beihua Jacqueline Tang (Cina), Susan Shu – Cheng Lin (Taiwan), Anatoly Zatin (Russia/Messico ), Roberto Domingos ( Brasile/Germania) e Francesco Monopoli (Italia)..

Edizione eccellente anche quest’anno con un notevole numero di partecipanti e premi importanti che fanno del Concorso Pianistico MPM uno dei più importanti sia per il numero dei partecipanti che per l’ammontare dei premi. Anche quest’anno il vincitore del 23mo Concorso Internazionale ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’ on line Edition oltre al Primo Premio offerto dalla Buzzi Unicem, otterrà anche una tournèe di 8 Concerti, del valore di 15.000,00 Euro offerta da NUOVO IMAIE , secondo Premio offerto dalla Fondazione Megamark onlus e riconfermato anche il Premio “A. Benedetti Michelangeli” – Young Artist Special Concert Prizes- offerto dal m° ing. Luca Dimiccoli, due Borse di Studio di 500 €uro, assegnate ai due più giovani concorrenti che raggiungano almeno la Semifinale, per realizzare due concerti organizzati dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”.

Il Concorso si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre 2020 , Tutte le Audizioni del Concorso in diretta broadcast sul canale youtube dell’Associazione Curci

https://www.youtube.com/user/asscurci e vedrà la partecipazione di 33 concorrenti provenienti da tutto il mondo: Bormotova Lizaveta (Bielorussia), Braga Gabriele, Ciprietti Alessio, Danise Carolina, Zanconi Dario (Italia), ChaoYihsuan, Lin Ching – Yi, Lu I- Shan (Taiwan), Deng Yubo, Fang Meiling, Hao Yilei, Shan Shuyu Shan, Yuan Zhiqi, Zhan Ningxin, Zhang Boao, Zhang Junjie (Cina), Evgrafov Evgeny, Starikov Vitaly (Russia), Gudadze Tinatin (Georgia), Heo Danbi, Kim Uram, Lee Boosung, Park Jeongro, Shin Minchul, Yoon Gihoon, (Corea del Sud), Johnson Carter (Canada), Kibayashi Rie, Suzuky Ryutaro (Giappone), Narodytska Maria, Saienko Danylo (Ucraina), Perovic Vladana (Montenegro), Sadaunykaite Julija (Lituania), Urbieta Vera Guilibeu Danigui (Messico).

L’’Associazione Curci, che ha subito creduto nel valore aggiunto di questa manifestazione, ha fatto sì che la manifestazione, che è ormai divenuta oggi il più importante Concorso Musicale dell’Italia Meridionale per l’ammontare del Premi, per il numero e il livello dei partecipanti e per il prestigio delle Giurie, anche quest’anno, nonostante il Covid 19, avesse una sua bella vetrina e fosse al centro dell’attenzione del mondo musicale internazionale.

E così, anche quest’anno si sono moltiplicate le forze in campo e si è riusciti a realizzare questo stupendo spettacolo , anche se virtualmente, , grazie alla collaborazione, più che decennale, con la Buzzi Unicem , la Fondazione Megamark – onlus, il Comune di Barletta, la Regione Puglia e il Ministero per i Beni e le attività Culturali, il Nuovo IMAIE, il dott. Luca Dimiccoli e altri sostenitori che seguono costantemente le attività dell’Associazione.

I video saranno trasmessi secondo il seguente Calendario:

Martedì 29 settembre, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre 2020 Prima Prova dalle ore 9,00 . Ore 12,00 Annucio dei pianisti selezionati per la Prova Finale. Giovedì 1 ottobre dalle ore 16,00, venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre 2020, dalle ore 9,00, Prova Finale. Ore 13,00 annuncio dei Vincitori del Concorso. Ore 18,30 Concerto finale , on line , dei vincitori.

Tutti i risultati saranno poi pubblicati sulla pagina facebook dell’Associazione Cultura e Musica https://www.facebook.com/asscurci/ e sul sito www.culturaemusica.it.