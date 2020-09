Alle ultime elezioni regionali hanno sfiorato le 20mila preferenze in due. Filippo Caracciolo e Debora Ciliento hanno saputo sfruttare meglio di altri l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale. Un lavoro di squadra che ha permesso ad entrambi i candidati del Partito Democratico di entrare in consiglio regionale nella maggioranza che affiancherà il Governatore Michele Emiliano per i prossimi cinque anni. Per Debora Ciliento, quasi settemila preferenze ricevute, si tratta di una nuova esperienza nelle istituzioni dopo aver ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi Sociali nel Comune di Trani. Ora è il momento di unire le forze e rimboccarsi le maniche – spiega l’esponente PD – per dare una degna rappresentanza alla provincia Bat e ringraziare chi ha creduto nel nostro progetto politico.

Per Filippo Caracciolo, premiato da quasi 12mila preferenze, si tratta della terza riconferma in consiglio regionale. I temi su cui intende rinnovare il proprio impegno sono quelli che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale: rilancio dell’agricoltura, sviluppo del turismo, politiche in favore dei giovani.

In termini percentuali la Bat è stata la provincia che ha regalato il maggiore consenso ad Emiliano, dopo quella di Bari. Anche per questo motivo è forte l’aspettativa del territorio di ricevere un’adeguata rappresentanza anche nella prossima giunta regionale.