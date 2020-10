È stato firmato nella tarda mattinata di oggi, a Bari, il protocollo d’intesa fra Area Metropolitana di Bari, Provincia di Barletta – Andria – Trani e Comune di Barletta propedeutico alla ripresa dei lavori per il completamento della scuola di via Morelli.

Tale atto dovrà essere approvato dal consiglio provinciale della Bat e dell’Area Metropolitana di Bari per poter poi far ripartire il cantiere e portare a compimento l’opera. “Finalmente si è sbloccata una situazione che, da oltre dieci anni, impediva il completamento della realizzazione di un’opera pubblica quanto mai importante e necessaria non solo per la città di Barletta ma per l’intera provincia”, ha detto il sindaco Cosimo Cannito.

“Quella di oggi è una giornata storica perché segna un nuovo inizio dopo due anni di incontri nel corso dei quali, grazie alla collaborazione di tutti, del presidente della città Metropolitana De Caro e del segretario generale Donato Susca, del presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto e degli uffici coinvolti, siamo riusciti a dipanare una matassa davvero ingarbugliata e a trovare una soluzione che ha posto fine a un limbo che durava da dodici anni circa”.