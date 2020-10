L’idea è venuta circa un mese fa a Giuseppe Lanotte, amante dello sport, dopo aver rivisto il film di Pietro Mennea in programmazione su Rai 1. Trova intollerabile che la figura del campione olimpico sia così poco valorizzata nella sua città natale, mentre nella città di Formia c’è un murale che lo raffigura. Così ha contattato l’artista Giacomo Borgiac, il quale ha accettato la proposta ed è partita una raccolta fondi per acquistare il materiale necessario.

«All’inizio è partita come un’iniziativa tra amici- ha detto Lanotte- poi sempre più gente ha voluto partecipare, anche con somme modeste. Dopo solo un mese abbiamo raggiunto il budget necessario e, nonostante ci sia ancora chi offre di fare la sua parte, non accettiamo più denaro. Ora resta da sbrigare la parte burocratica, ma il Comune ci ha già dato il permesso. Siamo soddisfatti perché, anche senza fondi da parte dell’amministrazione, siamo riusciti a ottenere qualcosa solo con le forze dei cittadini. È stata un’esperienza bellissima, la dimostrazione che i barlettani tengono alla propria città».

Il grande entusiasmo degli organizzatori del progetto ha ottenuto una risposta ugualmente entusiasta da parte dei cittadini, desiderosi di omaggiare, insieme alla figura di Pietro Mennea, i valori da lui incarnati. «Non si tratta solo di un disegno- ha continuato Lanotte- è arte, cultura, esaltazione dello sport, un messaggio per avvicinare i ragazzi ai valori dello sport sano, oltre che un modo per esaltare questa figura che ha dato lustro alla città. Sono convinto che farà bene alla città, e di questo ne sono convinti anche tutti i concittadini che hanno deciso di supportarci».

La pittura sarà realizzata su una parete in Via Vittorio Veneto, vicino al campo sportivo in cui Mennea si allenava e sarà grande 40 metri quadrati.