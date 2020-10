La giunta Cannito è pronta a cambiare ancora volto. Stanno infatti arrivando al gong le trattative avviate da 48 ore a Palazzo di Città per assegnare i nuovi assessori alle liste prive di una rappresentanza in giunta: è stato il centrodestra ad aver fornito al sindaco una rosa di papabili. Le ultime ore hanno anche dato un’identità ai due profili: il primo è Oronzo Cilli, vicino a Stella Mele e Giuseppe Losappio (Forza Barletta) e punta alla delega alla cultura. Espressione dei consiglieri comunali Ruggiero Marzocca e Antonello Damato (Alleanza per la rinascita) sarà invece l’architetto Nicola Gambarrota, che con il Comune ha già collaborato per il progetto dei giardini di via Leopardi, chiusi qualche mese dopo la loro inaugurazione nel 2018. Le ufficialità delle loro nomine potrebbero arrivare già entro la giornata di giovedì.