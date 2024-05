E’ di 4 medaglie il bottino conquistato dalla Fitsport Italia ai recenti Campionati Europei di Taekwondo Itf svoltisi a Koper in Slovenia. Due argenti e due bronzi per gli atleti italiani guidati dal team composto dal master Ruggiero Lanotte (presidente della Federazione Italiana e Vice presidente Europeo), dal master Giuseppe Lanotte (Ct del Team Italia), dai maestro Raffaele Ardito e Giuseppe Cafagna (arbitri internazionali). Quattro podi per gli italiani che si sono ben districati tra gli 800 partecipanti giunti da ogni parte del continente.

Tra i risultati spicca l’argento nella categoria Senior (58 kg) conquistato da Antonio Guglielmi della Federico II di Svevia di Barletta. Un argento e un bronzo conquistato nella categoria Veteran (VI dan) da Afrim Qokaj del Team Aquile di Muggiò (Monza). Infine, un bronzo conquistato nella categoria children (45 kg) dal giovane Giuseppe Dipace del Team Yul Gok di Margherita di Savoia.

“Grande soddisfazione per i risultati ottenuti da giovani e veterani della nostra disciplina – commenta il master Ruggiero Lanotte -. Siamo riusciti a conquistare due finali in un competizione che ha visto in gara ben 27 Paesi, con i migliori atleti del continente. Il nostro team è in costante crescita, e a riprova di questo in Slovenia abbiamo conquistato la nostra prima medaglia Senior in una competizione continentale. L’Italia finalmente può cominciare a recitare un ruolo da protagonista anche nelle competizioni, oltre che nell’organizzare gli eventi di caratura internazionale”.

La delegazione italiana composta da tanti atleti provenienti dalla sesta provincia pugliese, ha confermato i progressi in esperienza e qualità. Anche se non sono riusciti ad entrare in zona medaglie, si sono ben distinti gli altri nove componenti del Team Italia: Ruggero Dagnello, Ivan Ilgrande, Giuseppe Dimiccoli, Michele Dimiccoli, Davide Piazzolla, Gian Marco Areste, Annadea Dascanio della Federico II di Svevia di Barletta; Adriano Lisanti, Ferdinando Pistillo della Rea Sport di Canosa. “Siamo nel vivo delle competizioni – conclude Lanotte – nemmeno il tempo di gioire per i risultati conquistati, che il gruppo è già a lavoro per i prossimi appuntamenti. Barletta, infatti, ospiterà l’International Challenge l’11 e 12 maggio. Un appuntamento che ci vedrà come organizzatori e che porterà nella Bat centinaia di atleti da varie nazioni europee. Poi in programma abbiamo la partecipazione all’International Challenge di Zvornik in Bosina il 25 maggio. Infine, ci saranno gli esami di grado a fine giugno”.