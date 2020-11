Le elezioni provinciali per il rinnovo della massima assise della Bat slittano al marzo 2021. A stabilirlo il Consiglio dei Ministri.

Lo scorso 26 novembre, con decreto n. 12 del Presidente della Provincia Bat, erano state indette per il 13 dicembre, le elezioni di “secondo grado” per il rinnovo del consiglio provinciale che dovrà restare in carica per i prossimi due anni, così come previsto dalla legge.Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020.

In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico da COVID-19, il testo prevede che: