Anche nella Asl Bt presso il centro di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, diretto dal dottor Eugenio Peres, è possibile donare plasma iperimmune di pazienti guariti da Covid-19.

Il paziente è idoneo a effettuare lo screening per la donazione se sono trascorsi almeno 28 giorni dalla documentata guarigione. Il paziente deve avere più di 18 anni, deve essere idoneo alla donazione di sangue, se donna non deve aver avuto gravidanze o aborti.

La attività di screening consiste nella valutazione della idoneità e nel prelievo di un campione di sangue che viene analizzato per valutare il titolo di anticorpo monoclonale. I pazienti con questo parametro idoneo alla donazione vengono richiamati per la plasmaferesi. Per accedere allo screening è necessario prenotarsi al numero 0883.577.293