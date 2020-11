Primo contratto da professionista a soli 17 anni con la Roma: è l’onore che ha riguardato il 2003 Claudio Cassano, trequartista nato a Barletta che ha messo nero su bianco il suo rapporto con i giallorossi, già avviato da due stagioni. Un momento celebrato con un post su Instagram e con foto con il team manager della Roma Morgan De Sanctis: “Orgoglioso e soddisfatto per questo primo traguardo, dopo tanti sacrifici è arrivato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Sempre onorato di indossare questa maglia. Ringrazio soprattutto Francesco Zotti per essermi sempre accanto e la Vigoglobalsport. Forza Roma”.

La scheda di Claudio Cassano

Legato a Roma da un cognome che evoca l’Antonio di Bari Vecchia, transitato in giallorosso all’alba del terzo millennio, Claudio Cassano condive con il suo omonimo anche alcune giocate di pregevole livello tecnico. Nato a Trani il 22 luglio del 2003, ruolo esterno d’attacco, ha iniziato a giocare a calcio nell’Apd Brasilea Barletta, dove si è rapidamente distinto come il migliore talento attirando l’attenzione degli osservatori di Roma (che l’ha provato anche un paio di anni prima dell’effettivo tesseramento) e Juventus. Successivamente è passato al Bisceglie, dove è diventato protagonista della stagione, perdendo solo la finale del campionato U15 contro il Padova (3 a 0). Alla fine sul suo conto l’ha spuntata la Roma. A Trigoria Cassano ha accusato il salto di categoria e ha fatto subito molto bene, segnando con buona regolarità nella prima stagione, riuscendo a segnare ben 12 gol in 15 partite del campionato Under 17 e convocato anche in nazionale Under 17