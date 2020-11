Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura del Cimitero comunale al pubblico e l’immediata tumulazione delle salme, anche di pomeriggio e in tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica, “al fine di contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus”. Lo spiega una nota diffusa dall’amministrazione comunale: “In seguito a un sopralluogo presso il Cimitero da parte del primo cittadino e dell’assessore ai Servizi pubblici – si legge nel comunicato – è emersa una situazione di grave criticità correlata alla compresenza di molte salme che stazionavano nelle due sale del cimitero in attesa delle operazioni di sepoltura”. L’accesso al cimitero sarà consentito a un numero ristretto di persone (solo familiari di 1° grado) per accompagnare il feretro nel luogo di sepoltura. Sarà compito della ditta incaricata dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza mentre gli agenti di polizia locale dovranno evitare che si creino assembramenti. «Si tratta di una decisione dolorosa ma necessaria – spiega Cannito – ma i numeri sono preoccupanti, i decessi sono oltre il doppio dello stesso periodo del 2019 e oltre il 50% sono morti con Covid. Questo è il momento di mettere in sicurezza la nostra comunità».