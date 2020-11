In seguito alle dimissioni da Presidente del consigliere Pier Paolo Grimaldi (Scelta Popolare – Forza Italia), venerdì scorso è stata eletta nuova Presidente la consigliera Rosanna Maffione. La sottolineatura politica va sicuramente al fatto che la Maffione è del Partito Democratico all’opposizione della maggioranza Cannito in Consiglio comunale. Del resto è anche noto che l’ex presidente Grimaldi si era dimesso per questioni politiche, sottolineando un disaccordo con la maggioranza di cui pur formalmente fa ancora parte, probabilmente anche per l’esclusione di Forza Italia in Giunta.

Inoltre, anche la vicepresidenza è andata all’opposizione con la conferma del consigliere Giuseppe Basile dell’M5S: quindi l’intera commissione “Affari finanziari e Bilancio”, una commissione non di poco peso, è completamente in mano all’opposizione. Questo farebbe pensare ad un’apertura più o meno ufficiale del Sindaco al PD, ma ciò è stato smentito dalla stessa neo-presidente Maffione ai nostri microfoni: «È stato un approdo naturale, una condizione di apertura, ma non è un accordo; anche la dichiarazione di voto del consigliere Damato di maggioranza è stata chiarissima: o andava a me o a Giuseppe Basile dei 5 stelle, comunque sarebbe stata una nomina data all’opposizione. Ma evidentemente non significava che PD o M5S avevano un accordo con la maggioranza. È solo una questione credo tecnica, di opportunità politica».

Questa elezione all’interno della Commissione consigliare è stata più volte rinviata nelle ultime settimane, dicono per motivi personali legati alle indisponibilità causa della situazione emergenziale in atto, legata Covid-19.

Un impegno abbastanza in vista, a guidare una Commissione importante come quella che presiede.

«Presiedere una commissione non cambia l’impegno pregresso. Sono stata in questa commissione fino finora e mi impegnavo ad arrivare sempre preparata. E continuerò a farlo anche ora. Cioè se uno fa le cose per la città, il suo impegno non cambia, sia da componente e sia come presidente. Sono convinta che come abbiamo lavorato bene con Pier Paolo Grimaldi che è stato un egregio presidente, lavoreremo bene anche ora, perché abbiamo formato una bella squadra, in cui abbiamo tutti competenze che ci consentono di lavorare bene».

Questa la notizia: una Commissione, tra l’altro strategica, è in mano all’opposizione, non più alla maggioranza.

«Non c’è da fare polemica sugli accordi. In questo momento storico. È stata una scelta palesatasi in maniera naturale sia per la presidenza che per la vicepresidenza. SI pensa al bene della città ora più che mai, non c’è spazio per altre considerazioni o polemiche».

«Sono molto contenta per la decisione di affidare la presidenza della commissione “Bilancio” alla consigliera Rosanna Maffione, persona seria e competente che saprà esercitare ancora meglio – commenta così la consigliera Rosa Cascella, segretario del PD cittadino – il ruolo di controllo che spetta alle opposizioni sull’operato dell’amministrazione comunale. La maggioranza, a causa di frizioni interne, ha preferito abbandonare la guida della commissione lasciandola alle minoranze, e mi fa molto piacere che la scelta finale sia ricaduta su Rosanna Maffione. Aldilà delle illazioni e strumentalizzazioni politiche che provengono da Forza Italia, i cui esponenti dovrebbero chiarire alla città se facciano ancora parte o meno della coalizione del sindaco Cannito, posso tranquillamente confermare che il Pd era e resta responsabilmente all’opposizione».