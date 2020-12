«Le nomine ricevute rappresentano per me un onore e allo stesso tempo una grande responsabilità nei confronti della nostra regione, e della Sesta provincia pugliese che rappresento con orgoglio in Consiglio regionale», commenta Tupputi.

Nello specifico, il consigliere regionale è stato eletto segretario della Commissione III – Servizi sociali (Assistenza sanitaria, servizi sociali) e vice presidente della Commissione IV – Sviluppo economico (Industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale acquacoltura). Inoltre è stato designato quale componente della Commissione VI – Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale (Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione).

«Le materie di competenza delle tre commissioni combaciano con gli ambiti della mia esperienza professionale. Perciò sono pronto a dare un contributo importante al lavoro che saremo chiamati a svolgere», continua il consigliere.

«La macchina amministrativa della Regione Puglia è ormai pronta per affrontare con rinnovato vigore i prossimi cinque anni. Le sfide che ci attendono sono molto impegnative, anche a causa delle tante difficoltà dovute all’emergenza Covid-19. Ma questo non ci deve spaventare. Gli obiettivi primari rimangono lo sviluppo e il progresso armonico della nostra terra. Obiettivi per i quali – conclude Tupputi – m’impegnerò senza risparmiarmi, con grande spirito di servizio».