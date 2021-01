Sono ufficialmente iniziati i saldi in Puglia per l’anno 2021, così come deliberato dalla Regione Puglia, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid e delle disposizioni ministeriali. Anche Barletta ha quindi spalancato le porte dei propri negozi dopo un lungo ed estenuante periodo di chiusura, resa necessaria dal divampo della seconda ondata epidemiologica. Gli esercizi commerciali di pertinenza dell’associazione Le Strade dello Shopping hanno inaugurato questo periodo nelle loro sedi applicando sconti sui loro articoli da un minimo del 20 ad un massimo del 70%. L’incasso ha però risentito del lungo periodo di chiusura forzata: stando alle prime stime, infatti, si è evinto che il riscontro rispetto agli anni trascorsi non sia stato eguale. Complice sicuramente il timore dei contagi da parte dei cittadini, che ha motivato il fluire di una scarna clientela. La scarsa chiarezza rispetto a cose sia consentito o meno fare ha poi sicuramente giocato un ruolo decisivo, insieme all’esigenza di contingentare gli ingressi. Una situazione critica che si delinea come la naturale e temuta prosecuzione di un periodo già disagevole, che aveva visto il loro fatturato del 2020 già sotto al 60%. Il periodo natalizio è di solito per i negozi un volano per le vendite, durante il quale si concentrano da un lato speranze e aspettative e dall’altro la maggior parte del fatturato stagionale. La voce dei commercianti si fa unanime nel sostenere, dunque, che forse sarebbe stato meglio che i saldi o gli sconti promozionali venissero posticipati a febbraio, per poter consentire loro, dopo questo lungo letargo, di poter recuperare ciò che non avevano guadagnato per via delle chiusure. Tutto sta nelle speranze di ripresa riposte per i prossimi giorni, fino alla data di termine prevista, come da Regolamento regionale, per il 28 febbraio.

A cura di Carol Serafino