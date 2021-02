Si conclude un importante tassello per Bar.S.A. S.p.A. verso una maggiore efficienza e minor impatto ambientale: la nuova flotta aziendale di auto per gli operatori sostituisce i precedenti mezzi in uso da ben 21 anni. Si tratta di undici Panda Van ibride (ovvero caratterizzate da doppia alimentazione elettrica/benzina) destinate ai servizi tecnici operativi di Bar.S.A..

«Le auto in uso ai nostri operatori recavano una serie di problematiche dovute ai tanti anni di onorato servizio. Non si tratta solo di questioni estetiche ma di un’incidenza di costi di manutenzione a carico della comunità che, con impegno, abbiamo inteso ridurre al minimo». Un buon risultato aziendale nelle parole dell’amministratore unico avv. Michele Cianci che loda l’impegno di tutta l’azienda.

«Tali mezzi sostituiranno già da oggi la flotta aziendale di auto in uso a Bar.S.A. – precisa Cianci – e allo stato attuale sono a disposizione dell’azienda che ha per tempo provveduto alla messa in servizio con gli opportuni adempimenti previsti dalle normative e protocolli. Non ci fermeremo qui, “maggiore efficienza sempre” continua a rimanere il nostro motto, a vantaggio dell’intera cittadinanza».

Tale investimento arriva dopo la previsione d’acquisto al fine di potenziare l’efficienza dei mezzi in uso e l’operatività dei singoli settori aziendali, a tutto vantaggio non solo economico per la minore incidenza di manutenzione ma soprattutto per l’impatto ambientale. Bar.S.A. conferma una tendenza green anche nella scelta degli investimenti relativi ai mezzi per favorire l’intera comunità. Un altro tassello delle iniziative messe in atto per una città sempre più pulita, sempre più a misura di cittadino. Quella #barlettapulita che non è più un’utopia ma è sempre più vicina, grazie all’aiuto dei cittadini, delle loro segnalazioni, dei loro corretti conferimenti. Tutte azioni che rendono il lavoro di Bar.S.A. sempre più efficace.