Nell’ambito della continua e capillare attività di contrasto ai traffici illeciti, i

militari del Gruppo di Barletta, in forza presso la Compagnia alla sede, hanno

tratto in arresto 3 soggetti (A.V., D.P. e D.M.) di nazionalità italiana, residenti

a Barletta, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti per i quali

l’Autorità Giudiziaria di Trani, ha convalidando i fermi e disposto la detenzione

domiciliare.

Le citate attività, poste in essere nella prima metà del corrente mese, sono

state sviluppate anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini barlettani e

sulla base dei dispositivi operativi concordati in sede di riunioni presso la

Prefettura di Barletta-Andria-Trani, finalizzati alla prevenzione ed alla

repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, con particolare

riferimento ai luoghi della “movida”, tradizionalmente frequentati da pusher

per lo spaccio di droga.

Le attività info-investigative hanno così permesso di sottoporre a sequestro

circa 50 grammi complessivi di sostanza stupefacente del tipo marijuana –

occultata sia sulla persona che all’interno di feritoie, pluviali ed intercapedini

presenti sui muri degli edifici del centro storico, già confezionata in dosi

destinate alla illecita vendita – e denaro contante per diverse centinaia di

euro.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in

essere dal Corpo, volte alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti

ed a presidio del territorio.