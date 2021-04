La sacra icona della Madonna dello Sterpeto raggiungerà la Basilica di Santa Maria Maggiore di Barletta e la venerazione in chiesa sarà consentita per un numero limitato di fedeli. Lo spiega la nota a firma di Don Giuseppe Tupputi dopo gli assembramenti dello scorso maggio.

«Carissimi fedeli, anche quest’anno, in occasione del mese di maggio, la venerata icona della Madonna dello Sterpeto, sosterà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, concattedrale della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Onde evitare assembramenti la sacra icona giungerà a Barletta in forma privata, senza alcun concorso di clero e di fedeli.

I fedeli potranno rendere omaggio alla Madonna dalle ore 05.30 alle 21.30. Le SS. Messe saranno celebrate nei seguenti orari: 06.00; 07,00; 08.30; 10.00; 16.00; 17,15; 18.30; 20.00.

I posti per ogni santa messa sono 170, esauriti i quali non si potrà accedere in Basilica. A tal proposito si invitano i fedeli ad avere pazienza nella eventualità non dovessero riuscire ad entrare. Dalle ore 10.45 alle 15.45 sarà possibile venerare la sacra immagine in modo individuale attraverso un percorso prestabilito di “via lucis”. In questo arco di tempo non sarà possibile fruire dei banchi, per la preghiera personale né sostare a piacimento, per dare a quanti lo vogliano, la possibilità di fare la propria devozione.

Ricordiamo ai fedeli che il presente programma è stato formulato tenendo presente le misure adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per cui ci scusiamo per eventuali disagi a cui i fedeli potrebbero andare incontro ed auspichiamo spirito collaborativo da parte di tutti».