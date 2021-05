Con l’emergenza Coronavirus molti operatori del settore sanitario in pensione o impegnati in altri settori sono tornati a indossare camice e imbracature per fornire il loro aiuto nel momento di difficoltà.

Questa mattina anche il primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, è sceso in campo per fornire il suo contributo alla campagna vaccinale. In quanto medico, ha deciso di unirsi questa mattina alla squadra impegnata nelle somministrazioni del vaccino anti-covid presso il Palasport.

La vicenda è stata resa nota da un post dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ringrazia il sindaco per il gesto, definito “un forte segnale di vicinanza di tutti i medici, infermieri, volontari e cittadini in un momento molto delicato per la nostra comunità”.

https://www.facebook.com/2283403501941816/posts/2987239664891526/?sfnsn=scwspwa