Il progetto di Italia Viva, “Un albero per ogni iscritto”, come annunciato all’atto di fondazione del Partito, arriva a Barletta, riprendendo una proposta che lo scorso anno è stata bloccata dalla pandemia.

In piena fase di avvio del Piano di Recovery, con il suo asse portante “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, doniamo alberi alla città, quegli “amici” che da sempre riducono “naturalmente” la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera.

Appuntamento, nel pieno rispetto della normativa antiCOVID, sabato 22 maggio alle ore 9,30 presso l’area pedonale tra Via Mascagni e Via Rossini (zona mercato settimanale), con la partecipazione del Signor Sindaco della Città di Barletta.

Nel pomeriggi dello stesso sabato 22, poi, dalle 19 alle 21, ItaliaViva Barletta sarà in piazza, nei pressi di Eraclio, per incontrare la cittadinanza.